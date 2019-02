UEFA Eiropas līgas astotdaļfinālā būs divi Spānijas un Krievijas komandu dueļi

Savukārt Eiropas otrā prestižākā klubu turnīra titulētākā komanda "Sevilla" no Spānijas tiksies ar Čehijas klubu Prāgas "Slavia".

Tikmēr no Anglijas premjerlīgas klubiem Londonas "Chelsea" spēkosies ar Ukrainas vicečempioni Kijevas "Dinamo", bet Londonas "Arsenal" tiksies ar Francijas vienību "Stade Rennais".

Vēl astotdaļfinālā Vācijas bundeslīgas vienība Frankfurtes "Eintracht" tiksies ar Itālijas A sērijas komandu Milānas "Inter", bet cits itāļu klubs "Napoli" pārbaudīs spēkus ar "Salzburg" no Austrijas. Tāpat izloze kopā saveda Zagrebas "Dinamo" no Horvātijas un Lisabonas "Benfica" no Portugāles.