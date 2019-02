Roberts Ķīlis neveiksmīga kritiena dēļ uz nedēļu zaudējis atmiņu

Tāpat Ķīlis pastāstīja, ka viņš nedēļu no savas dzīves neatceras: "Pirmās dienas, kuras pavadīju slimnīcā, es it kā komunicēju un risināju sarunas ar cilvēkiem, bet manā atmiņā nekas no tā šobrīd neuzpeld. Aptuveni nedēļu no savas dzīves neatceros nemaz, lai gan man tuvie cilvēki apgalvoja, ka esmu bijis plus mīnus pie apziņas un pilna prāta."