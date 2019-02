Momo "pašnāvnieku spēle" - patiesība vai izdomājums?

Sākotnēji tika apgalvots, ka tēls Momo ar bērniem sazinās vietnē "WhatsApp" - tas mēģina ar bērniem sadraudzēties un pēc tam liek tiem pildīt dažādus uzdevumus, kā arī aizliedz par to stāstīt vecākiem.

Lielbritānijas Nacionālā bērnu aizsardzības biedrība "Guardian" atklāj, ka vairāk zvanu saņēmuši no ziņu medijiem, nekā no uztrauktiem vecākiem.

Momo bilde īstenībā ir attēls no Japāņu specefektu uzņēmuma "Link Factory" dzīlēm - popkultūras vietne "Know Your Meme" atklāj, ka šis attēls bija diezgan populārs 2016. gadā.