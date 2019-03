Ugunsgrēkā Aizputes novadā gājis bojā cilvēks

Naktī plkst.1.47 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Aizputes novadu, kur no kādas dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka dzīvojamā māja deg pilnā platībā un tai iebrucis jumts. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks. Plkst.5.03 ugunsgrēks tika lokalizēts un tā degšanas platība bija 120 kvadrātmetri. Šobrīd ugunsgrēka likvidācijas darbi turpinās.

Vakardien plkst.8.53 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz kādu dzīvojamo māju Rīgā, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, no ēkas bija redzamas liesmas. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka no viena ēkas loga redzami dūmi. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotajām telpām izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst.9.35 ugunsgrēks tika likvidēts.