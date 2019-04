LTV: Daļa no "Google" un "Facebook" izkrāptajiem 120 miljoniem ASV dolāru nonākusi sešās Latvijas bankās

Krāpšana nav tikusi nekavējoties atklāta, taču abām cietušajām kompānijām izdevies no Latvijas visu naudu atgūt, vēsta raidījums.

Krāpnieki uztaisījuši "Google" un "Facebook" sadarbības partnerim no Taivānas "Quanta Computer" līdzīgu e-pasta adresi un nosūtījuši "Google" un "Facebook" pārstāvjiem ziņu, ka turpmāk maksājumi jāskaita uz citu bankas kontu.

Krāpšana atklājās pēc pāris nedēļām. Nauda tad vēl atradusies kontos. To iesaldēja, vēsta "de facto".

Tas nozīmē, ka uzreiz par krāpšanu nebija nojautusi "SEB banka", kuras kontos ieripoja miljoni Daugavpils dzīvoklī nesen reģistrētam uzņēmumam ar viena eiro pamatkapitālu. Banka gan "de facto" atbildēja, ka krāpniecību identificējuši iekšēji un par to ziņojuši.

2015.gadā krāpnieki ķērušies klāt "Facebook". No Moldovā reģistrētas e-pasta adreses krāpnieki "Facebook" darbiniekiem no sākuma palūdza pārskatu par iepriekš veiktajiem maksājumiem, tad pavēstīja, ka mainīs banku, un nosūtīja jaunos bankas rekvizītus.

No Kipras nauda plūdusi tālāk uz citām valstīm. Vislielākā porcija uz "Danske Bank" filiāli Igaunijā – 8,9 miljoni dolāru. Latvijā nauda nonāca četrās bankās – 2,5 miljoni dolāru "ABLV Bank"; 980 000 "Baltikums Bank", tagad zināma kā "Blue Orange"; 320 000 "Meridian Trade Bank"; 338 000 "Rietumu Banka".

"Facebook" krāpniekiem skaitīja sākot ar dažiem simtiem dolāru līdz pat 36 miljoniem vienā reizē. Shēma nāca gaismā tikai tad, kad "Facebook" īstais piegādātājs no Taivānas atsūtīja ziņu, ka trīs nedēļu garumā nav saņēmis nevienu maksājumus.

Dolāru transakcijas no Kipras uz daudzām valstīm nodrošināja "Deutsche Bank" no Ņujorkas. Saskaņā ar "Deutsche Bank" informāciju, kas nonākusi "de facto" rīcībā, no "Facebook" izkrāptajiem līdzekļiem Latviju sasniedza aptuveni četri miljoni dolāru. Tomēr arests tika uzlikts vairāk nekā vienam miljonam. Iespējams, tādēļ, ka atsevišķas ārzonu kompānijas, sajūtot ziepes, naudu labprātīgi atgriezušas, zināms raidījumam.