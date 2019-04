Lieldienās gaidāmas izmaiņas sabiedriskā transporta, autostāvvietu un klientu apkalpošanas centru darbībā

Ceturtdien, 18. aprīlī, klientu apkalpošanas centra Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no plkst. 8 līdz plkst. 17.

Pārējie seši klientu apkalpošanas centri strādās kā ierasts darba dienās - līdz plkst. 19. Juridiskās personas klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 191 pirmssvētku dienā tiks apkalpotas no plkst. 8 līdz plkst. 16.

Sestdien, 20. aprīlī, klientu apkalpošanas centri strādās no plkst. 10 līdz plkst. 16, izņemot klientu apkalpošanas centru Brīvības ielā 49/53, kas šajā dienā būs slēgts.

Sestdien, 20. aprīlī, maksas autostāvvietas strādās kā ierasts sestdienās - autostāvvietas A, B, C, D zonu teritorijās no plkst. 9 līdz plkst. 17, bet Vecrīgā - no plkst. 6 līdz plkst. 24.