Kims Čenuns bruņuvilcienā dodas uz tikšanos ar Putinu

Otrais Trampa un Kima samits, kas 27. un 28.februārī notika Hanojā, Vjetnamā, beidzās bez gala dokumenta pieņemšanas, jo abas puses nespēja pārvarēt domstarpības galvenajā jautājumā par to, kādā veidā Ziemeļkorejai būtu jāatbrīvojas no kodolieročiem, un par to, ko Phenjana saņems apmaiņā pret atteikšanos no kodolieročiem.