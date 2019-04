"Tehnoloģijas mums neļauj atrasties tagadnē." Īrs, kurš atteicās no naudas un tehnoloģijām

Ironiskā kārtā par lēmumu atteikties no tehnoloģijām un sociālajiem tīkliem Boils saviem draugiem paziņoja ar e-pasta palīdzību. Viņš vēlējās atstāt savu adresi, lai draugi varētu viņam rakstīt vēstules.

"Tobrīd sapratu, ka neviens no viņiem nezina, kur dzīvoju, - pat kurā valsts daļā," saka Boils.

Kamēr arvien vairāk cilvēka dzīves aspektu pāriet digitālajā plānā, šķiet, ka ikviens kaut uz mirkli ir gribējis sadumpoties pret to - izdzēsties no sociālajiem tīkliem, atvaļinājumā pat nepieskarties datoram, nopirkt "dumjo" vecās paaudzes telefonu, doties dabā, socializēties klātienē, nevis caur viedierīces ekrānu.

Taču Boila dzīvē šādā atturēšanās ir loģisks turpinājums pirms desmit gadiem veiktajam eksperimentam, kurā viņš atteicās no naudas. Viņš tam liek izskatīties vienkārši: pārtiku varēja izaudzēt, pārvietoties varēja ar velosipēdu un dabisko vajadzību nokārtošanai izmantot sirsniņmājiņu, lai nebūtu jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem.

Jauno eksperimentu - dzīvi bez tehnoloģijām - viņš sāka 2016. gada decembrī. No rīta Boils savāc malku un iesmeļ ūdeni no avota, kas atrodas netālu no viņa būdiņas. Bieži vien viņš visu dienu pavada "ogu, lapu un skaidrības" meklējumos.