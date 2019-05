"Latvenergo" korupcijas lieta: notiesātie vēl nezina, kad būs jādodas cietumā

Lietu par korupciju saistībā ar "Latvenergo" konkursu par Pļaviņu hidroelektrostacijas hidroagregātu rekonstrukciju prokuratūra izdalīja no lielās "Latvenergo" krimināllietas. Tās ietvaros pirms deviņiem gadiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) bija aizturējis vairākas "Latvenergo" amatpersonas, to skaitā uzņēmuma prezidentu Kārli Miķelsonu un viceprezidentu Meļko, kā arī biznesa konsultantu Livanoviču.

Kopumā periodā no 2007. gada augusta līdz 2010. gada jūnijam no Livanoviča nākuši seši kukuļu maksājumi. To summa – 627 tūkstoši eiro. Saskaņā ar apsūdzību, kukulis dots par to, lai "Alstom" piedāvājums Pļaviņu HES konkursā tiktu atzīts par izdevīgāko un lai ar šo uzņēmumu tiktu noslēgts līgums. Kukuļi doti arī par to, lai līguma izpildes ietvaros no "Latvenergo" amatpersonu puses pret darbu izpildītāju būtu labvēlīga attieksme.