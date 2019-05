ASV skolā notikušajā apšaudē nogalināts viens un ievainoti septiņi audzēkņi

Iepriekš bija ziņots, ka apšaudē ievainoti astoņi skolēni, no kuriem vairāki bijuši kritiskā stāvoklī, bet viens no ievainotajiem vēlāk nomira. Visjaunākais no ievainotajiem ir 15 gadus vecs, paziņoja Daglasas apgabala šerifs Tonijs Spērloks.