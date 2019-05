Aptuveni 200 iedzīvotāji sūdzējušies, ka nav saņēmuši informāciju saistībā ar EP vēlēšanām

"Minētais gadījums ir nonācis VDD redzeslokā. Pašlaik dienests veic informācijas pārbaudi. Par turpmāko rīcību VDD lems atbilstoši pārbaudes rezultātiem. Lai netraucētu pārbaudei, VDD no plašākiem komentāriem atturas," aģentūrai LETA norādīja dienestā.

Ģirģens šodien žurnālistiem skaidroja, ka divas reizes tika sludināts konkurss par paziņojumu nosūtīšanu vēlētājiem. AS "Latvijas Pasts" (LP) nespēja kvalificēties minētā pakalpojuma izpildei, turklāt cenas starpība starp LP un uzvarētāju, uzņēmumu "Reller" veidoja 36 250 eiro. Tāpēc atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam Pilsonības migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) nebija tiesiska pamata slēgt līgumu ar LP.

"Reller" veica paziņojumu piegādi uz vēlētāju deklarētās dzīvesvietas adresi, tomēr par pakalpojumu kvalitātes trūkumiem "Reller" tika piemērots un jau ir samaksāts līgumsods 10% no līguma summas, proti, 29 860 eiro.

Ministrs arī atgādināja, ka no 22. maija līdz 24. maijam vēlētājam ir iespējas balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā, bet līdzi jāņem pase vai personu apliecinošs dokuments, savukārt 25.maijā vēlētājam jābalso tam norādītajā vēlēšanu iecirknī.

Redzot iepriekšējās politikas kļūdas, ministrs uzdevis operatīvi sagatavot normatīvos un tehniskos risinājumus Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanai atsakoties no papīra veida informatīvo paziņojumu nosūtīšanas vēlētājiem.

Ģirģens arī uzskata, ka kritika no opozīcijas politiķu, it sevišķi Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) priekšsēdētāja Armands Krauzes puses ar aicinājumu atkāpties par vēlēšanas paziņojumu neizsūtīšanu, ir populistiski saukļi. Tā vietā Ģirģens aicina Krauzi būt atbildīgam, atteikties no deputāta mandāta un uzņemties atbildību par valsts līdzekļu šķērdēšanu nespējot sakārtot vairāku gadu garumā Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumdošanu analogi Saeimas vēlēšanu kārtībai.