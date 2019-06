Zodiaka zīmes, kuras nemūžam nepiedotu krāpšanu

Dzīvē mēdz būt dažādi - dažkārt pat laimīgās attiecībās kādam no partneriem "paslīd kāja". Daži romantiskie partneri to uzskatīs par cilvēcisku kļūdu un piedos, tikmēr citi to redzēs kā nodevību, kuru nedrīkst piedot. Par to, kuras Zodiaka zīmes īpaši sāpīgi uztver sānsoļus, vēsta portāls "Postimees".