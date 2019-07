Linda Mūrniece dalās pārdomās par saviem sasniegumiem: Politikā esmu vienīgā tāda Latvijā

Pietiek ar to, ka esi labs cilvēks un nedari nevienam pāri? Pietiek ar to, ka vienkārši esi? Pietiek ar to, ka mīli un tevi mīl? Varbūt pietiek ar to, ka esi viens, nevienu nemīli, bet tev ir suņuks, ko paņēmi no patversmes? Vai pārnesi ezi pāri ceļam, lai nesabrauc un iedevi eiro dzērājam, kam to nekavējoties vajadzēja?