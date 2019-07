Honkongā notikušas sadursmes starp policiju un demonstrantiem

Šeunšui atrodas desmitiem aptieku un kosmētikas veikalu, kuros ierodas daudz tirgoņu no Ķīnas, iepērk preces Honkongā, kur nav pievienotās vērtības nodokļa, un vēlāk tās pārdod Ķīnā.

Protestētāji izmantoja ūdens pudeles, lai no acīm izskalotu piparu gāzi, bet vienam demonstrantam bija asiņojoša brūce galvā, novēroja ziņu aģentūra AFP.

Pēdējo gadu laikā honkongieši arvien asāk protestē arī pret tūristu un imigrantu no Ķīnas pieplūdumu. Kopš 1997. gada no Ķīnas uz Honkongu pārcēlušies apmēram miljons cilvēku, lai gan Honkonga ir pārapdzīvota un nekustamo īpašumu cenas ir vienas no augstākajām pasaulē.