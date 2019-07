Čukste: Eiropas U-18 čempionātā paņēmām, ko varējām

Latvijas jaunās basketbolistes svētdien guva septīto vietu Eiropas čempionātā. Cīņā par šo pozīciju viņas ar 59:52 (17:9, 7:17, 16:10, 19:16) apspēlēja Čehijas vienaudzes. "Šodien izcīnījām rakstura uzvaru. Čehietes bija agresīvas un spēcīgas, fiziski šī cīņa bija pat grūtāka, nekā ar Krievijas izlasi. Tiesa, šodien pretiniecēm nebija tik trāpīgas metējas. Prieks, ka meitenes izturēja un parādīja cīnītāju raksturu, čempionātu pabeidzot ar uzvaru," Latvijas Basketbola savienība (LBS) citē Čukstes teikto. "Kopumā šajā turnīrā paņēmām, ko varējām, izcīnot piecas uzvaras. Abi zaudējumi piedzīvoti pret komandām, kurām objektīvi trumpju bija vairāk. No otras puses - arī otrajā astoņniekā bija respektējamas pretinieces un visas uzvaras mums nāca grūtā cīņā," norādīja treneris. Čukste uzskata, ka viņa vadītā izlase no vadošā četrinieka komandām atpalikusi individuālajā tehnikā un atlētismā. "Tās ir cieši saistītas lietas. Piemēram, treniņos mūsu meitenes met palēcienā, bet spēlēs to nedara. Precīzāk - nespēj izdarīt atlētiskāku pretinieču pretdarbības apstākļos. Šī atpalicība no labākajiem standartiem nav neglābjama, taču, lai to mazinātu un likvidētu, vispirms pašām spēlētājām jābūt vēlmei kļūt atlētiskām. Bet tā jau ir tēma garākai sarunai," uzsvēra treneris. Četras spēlētājas - Laura Meldere, Jete Nulle, Paula Kļeščova un Eva Indriķe - no Sarajevas dodas uz Stambulu, kur pievienosies tur esošajai U-19 izlasei un spēlēs Pasaules kausa izcīņā.