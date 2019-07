"Prezidents pamatīgi izgāzies." Vairāki republikāņu likumdevēji nosoda Trampa uzbrukumus demokrātu kongresmenēm

ASV prezidents Donalds Tramps svētdien tviterī vērsās pret Demokrātu partijas progresīvā spārna kongresmenēm, iesakot viņām "doties atpakaļ" uz turieni, no kurienes nākušas, ar šiem izteikumiem uzreiz izpelnoties demokrātu līderu pārmetumus rasismā un ksenofobijā.

Viņu vidū ir Ņujorkas kongresmene Aleksandrija Okasio-Kortesa, Ilhana Omara no Minesotas, Rašida Tlaiba no Mičiganas un Ajanna Preslija no Masačūsetsas.