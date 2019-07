Liepājā policija aiztur veikala kasieri, kura, iespējams, izmantojusi klienta aizmirstu maksājuma karti

Kādā tirdzniecības vietā Liepājā sieviete veica pirkumus un, aizmirstot terminālī savu bankas karti, devās prom. Nākamā pircēja, kura stāvēja rindā, to pamanīja un kredītkarti nodeva kasierei, kura to novietoja pie kases blakus esošajā skapītī.

Pēc vairākām stundām kliente atgriezusies veikalā pēc aizmirstās kredītkartes, taču kasiere sacījusi, ka neko par to nezina.

Kliente, lai noskaidrotu to, kur palikusi kredītkarte, devās situāciju izstāstīt apsargam.

Apskatot videokameru ierakstus, tapis redzams, ka kasiere pēc kāda laika, kad karte nonākusi pie viņas, ar to veica pirkumus divas reizes, iegādājoties cigaretes un kafiju, kopumā par to samaksājot 6,57 eiro. Preces pēc iegādes tika novietotas darba skapītī. Apsargs, konstatējot pārkāpumu, ziņoja par to VP.