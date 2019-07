Pašmāju sportistu aizvadītā nedēļa sociālo tīklu vietnēs

❗️Izlozēts: apsveicu @elvisheinsbergs! ❗️ Mans dopings ir mana tauta #GIVEAWAY: Kādam uzdāvināšu savu limitētās kolekcijas t-kreklu, laimētāju izvēloties trešdien, 17.07. plkst.16:00. Lai pretendētu uz t-kreklu: 1) seko manai lapai @mairisbriedis; 2) ietago draugu, kurš Tev laimējot, būtu par Tevi vispriecīgākais; 3) ceri uz veiksmīgu izlozi! Krekls no maniem draugiem: @fivestarscap

A post shared by Mairis Briedis (@mairisbriedis) on Jul 15, 2019 at 2:37am PDT