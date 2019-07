Ekstrēma vientuļnieka stāsts: Mežā pavadīti 27 gadi bez neviena garlaicības mirkļa

Rakstnieks Maiks Finkels, balstoties uz cietumā ar Naitu veiktajām intervijām, sarakstīja grāmatu "The Stranger in the Woods: The Extraordinary Story of the Last True Hermit" ("Svešinieks mežā: Pēdējā īstā vientuļnieka neparastais stāsts"). Kā jau varētu iedomāties, viens no Finkela pirmajiem jautājumiem bija "kāpēc?" - kāpēc Naits aizbēga no sabiedrības, lai gadiem ilgi dzīvotu viens pats? Sākumā viņš domāja, ka varbūt Naits mēģinājis izbēgt no atbildības par kādu noziegumu vai kāda pagātnes noslēpuma, kas viņu vajāja. Taču tāda neesot bijis. "Viņš teica, ka vilkme būt vienam esot tikpat stipra kā gravitācija, viss viņa ķermenis signalizēja, ka būt vienatnē ir visērtāk," sacīja Finkels - vienīgais cilvēks, kuram bēdīgi slavenais vientuļnieks piekritis sniegt interviju.