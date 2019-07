2021.gada EČ kvalifikācijā Latvijas basketbolistes tiksies ar Horvātiju, Vāciju un Ziemeļmaķedoniju

Latvija kopā ar Serbiju, Lielbritāniju, Beļģiju, Zviedriju, Ungāriju, Krieviju, Itāliju un Slovēniju bija izsēta 1.grupā, līdz ar to šīs izlases nevarēja tikt ielozētas vienā grupā ar latvietēm. 2.grupā bija izsēta Melnkalne, Baltkrievija, Turcija, Čehija, Ukraina, Grieķija, Bosnija un Hercegovina, Slovākija un Horvātija, 3.grupā - Lietuva, Polija, Izraēla, Rumānija, Vācija, Nīderlande, Portugāle, Islande un Šveice, bet 4.grupā - Igaunija, Bulgārija, Somija, Ziemeļmaķedonija, Albānija un Dānija.

Kvalifikācijas turnīrā deviņās grupās bija jāsalozē 33 valstsvienības, veidojot sešas grupas pa četrām komandām un trīs - pa trijām komandām. Finālturnīram kvalificēsies grupu uzvarētājas, kā arī labākās piecas no deviņām otro vietu ieguvējām. Otro vietu vērtēšanā netiks ņemti vērā rezultāti ar grupā ceturto vietu ieņēmušo komandu.

Izlozē piedalījās arī Latvijas sieviešu izlases ģenerālmenedžere Gunta Baško. Viņa Latviju no pirmā groza izvilka kā pēdējo, vēlāk I grupā pielozējot klāt Horvātiju, Vāciju un Ziemeļmaķedoniju.

A grupā ielozēja Slovēniju, Grieķiju, Islandi un Bulgāriju, B grupā - Zviedriju, Melnkalni un Izraēlu, C grupā - Krieviju, Bosniju un Hercegovinu, Šveici un Igauniju, D grupā - Itāliju, Čehiju, Rumāniju un Dāniju, E grupā - Serbiju, Turciju, Lietuvu un Albāniju, F grupā - Lielbritāniju, Baltkrieviju un Poliju, G grupā - Beļģiju, Ukrainu, Portugāli un Somiju, H grupā - Ungāriju, Slovākiju un Nīderlandi.

Sacensības savā laukumā un viesos norisināsies trijos izlašu spēļu logos - no 2019. gada 10. līdz 18.novembrim, no 2020. gada 8. līdz 16.novembrim un no 2021. gada 31.janvāra līdz 8.februārim.