Latvijas U-18 basketbolistiem zaudējums Eiropas čempionāta pirmajā spēlē

Otrā puslaika pirmajās trīs minūtēs latviešiem izdevās veikt nelielu atrāvienu, panākot 54:48. Ceturtdaļas pusē pārsvars pieauga vēl par diviem punktiem, bet pusotru minūti līdz beigām latvieši atkal bija izlaiduši pārsvaru, nonākot pie neizšķirta 60:60. Pēc minūtes pārtraukuma latvieši realizēja vienu tālmetienu, bet grieķi nespēja atbildēt ar to pašu. Pēdējās sekundēs pārsvaru ar diviem soda metieniem varēja palielināt līdz +5, tomēr trešā ceturtdaļa noslēdzās ar 63:30 par labu latviešiem.

C grupas ietvaros latvieši svētdien tiksies ar Slovēniju, bet pirmdien spēkosies ar Franciju. Trešdien astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no D grupas vienībām (Spānija, Horvātija, Somija, Nīderlande).

Uzbrūkošais aizsargs Ķilps bija viens no komandas līderiem U-16 vecumā, pērn kļuva par Eiropas U-18 vicečempionu un aizvadītajā sezonā jau debitēja "Ventspils" sastāvā. Šovasar pēc savainojuma izārstēšanas par labu līdzdalībai U-18 čempionātā upurēts starts U-19 Pasaules kausa izcīņā. Spēka uzbrucējs Mārcis Šteinbergs pirms diviem gadiem nebija kadetu izlases kandidātos, toties pērn jau izcīnīja vietu U-18 izlasē un šovasar bija viens no U-19 izlases līderiem. Sezonas laikā iekrājis pirmo ārzemju pieredzi, no Ogres pārceļoties uz Spāniju.