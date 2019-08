Video: Pēc futbola spēles Vecrīgā aiztur trīs poļu fanus

Ap plkst. 23 Rīgas Pašvaldības policijas videonovērošanas centra darbinieki pamanīja, ka pie ātrās ēdināšanas restorāna "McDonald’s" viens no poļu līdzjutējiem atkailinās un aiztiek savus dzimumorgānus. Ņemot vērā, ka tas tika izdarīts publiskā vietā, kārtības sargi nolēma viņu aizturēt.

Ņemot vērā lielo līdzjutēju skaitu, notikumā tika iesaistītas vēl vairākas ekipāžas gan no Rīgas Pašvaldības policijas, gan Valsts policijas, lai tās ar savu klātbūtni novērstu futbola fanu vēlmi izraisīt lielākas nekārtības. Taču, kamēr kārtības sargi turpināja noformēt visus nepieciešamos dokumentus, vienam no policistu busiņiem aizmugurē piezagās vēl viens poļu līdzjutējs, kurš mēģināja atvērt tā aizmugures durvis, lai atbrīvotu aizturēto biedru. Policisti to pamanīja un devās pie trešā pārkāpēja, taču arī viņš metās bēgt. Tomēr bēgšana nevedās un dažus metrus tālāk arī viņš tika aizturēts.