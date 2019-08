Ja auto nevar pielaist, pastāv augsts risks, ka ir bojāts starteris, jo šī ir viena no svarīgākajām detaļām, kas darbina dzinēju. Savukārt starterim enerģiju nodrošina auto akumulators. Viena no pazīmēm, kas liecina par startera problēmām, ir klikšķēšanai līdzīgs troksnis brīdī, kad tiek pagriezta atslēga, lai iedarbinātu mašīnu. Šajā gadījumā palīdzēt var startera remonts vai tā nomaiņa.

Degvielas filtrs Tavā transportlīdzeklī rūpējas par to, lai attīrītu degvielas sistēmu no netīrumiem un citām daļiņām, neļaujot tām nokļūt tālāk. Kad šis filtrs ir pārpildīts, tas aizsērē, radot virkni problēmu, tai skaitā, apgrūtina automašīnas iedarbināšanu. Lai to atrisinātu, degvielas filtrs jānomaina. To, kā pareizi veikt šo uzdevumu, ieteicams meklēt transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā, vai arī jāļauj, lai to izdara speciālists. Degvielas filtru benzīna dzinējos iesaka mainīt aptuveni ik pēc nobrauktiem 45 000 km, bet dīzeļdzinējam – apmēram pēc 12 mēnešiem.