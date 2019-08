Igors Miglinieks atklāj, kāda ir viņa kā cittautieša dzīve Ķīnā

"Tikai pēdējās divās sezonās esmu pilnvērtīgi iejuties basketbola pasaulē. Ķīnieši ir konservatīvi, viņi nevienu nepieņem ātri. Tikai tagad sajūtu atgriezenisko saiti. Tikai tagad manu, ka viņi mani ierindojuši citā kategorijā - pie pārbaudītajiem, uzticamajiem, zināmajiem. To var just pēc tā, kāda gan tiesnešiem, gan citām komandām ir attieksme pret mani - sak, viņš ar savu darbu to ir nopelnījis. Protams, jāturpina sevi pierādīt, apliecināt, jāgūst panākumi. Ķīnieši gan rada iespaidu, ka ir ļoti atvērti, bet patiesībā tevi ilgi un dikti pārbauda, testē. Un, ja es šo atzinību nesaņemtu, tas būtu ļoti bēdīgi, tad Ķīnā pavadītos gadus varētu uzskatīt par zemē nomestiem, izniekotiem. Mums jau katram gribas gūt kādus rezultātus, atzinību, cieņu.