Internetā izplatījušās sazvērestības teorijas par pedofilijā apsūdzētā miljardiera Epsteina nāvi

Ārvalstu mediji ziņo, ka 66 gadus vecais Epsteins esot pakāries. Lai gan Epsteins cietumā pastiprināti uzraudzīts, tomēr šī uzraudzība nebija orientēta uz to, lai novērstu pašnāvības riskus.

Ņujorkas tiesu medicīnas eksperta birojs svētdienas vakarā paziņoja, ka esot veikta Epsteina līķa autopsija, bet vēl nepieciešama papildu informācija, lai noteiktu nāves cēloni, vēsta "The Guardian".

"The New York Times" ziņo, ka valdības eksperts esot "pārliecināts", ka Epsteins mira pakaroties.

"The New York Times, atsaucoties uz anonīmu informācijas avotu policijā, ziņo, ka iepriekšējā naktī pirms Epsteina nāves cietuma apsargi neesot sekojuši procedūrai, saskaņā ar kuru viņiem vajadzēja ik pēc 30 minūtēm apskatīt Epsteinu viņa kamerā. Kā norāda arodbiedrība, Manhetenas cietumā trūkst darbinieku un esošie cietumsargi strādā ilgas virsstundas.

Pēc Epsteina nāves internetā sākās dažādu sazvērestības teoriju apspriešana. Vienu no tām piespēlēja pats Tramps, daloties ar kāda cita lietotāja tvitera ierakstu, kurā Epsteina nāve bija sasaistīta ar bijušo ASV prezidentu Bilu Klintonu, kura sieva Hilarija ir kādreizējā Trampa sāncense.

"Šis ir vēl viens piemērs, kā prezidents izmanto savu amatu, kam ir sabiedrības uzticēšanās, lai uzbruktu saviem politiskajiem ienaidniekiem ar nepamatotām sazvērestības teorijām," sacīja prezidenta amata kandidāts no demokrātu partijas Beto O'Rurks.

Pēc Epsteina nāves sociālajos tīklos "Facebook", "Twitter" un "YouTube" parādījās dažādas versijas par to, ka Epsteins patiesībā esot ticis nogalināts, un minējumi, kurš to varētu būt izdarījis.

"Daudzi no mums vēlas zināt, kas notika," viņš teica žurnālistiem. "Cik daudzi citi miljonāri un miljardieri bija iesaistīti nelikumīgās darbībās kopā ar viņu?"

Epsteinam izvirzītās apsūdzības attiecas uz 2002. un 2005. gadā pastrādātiem noziegumiem. No pienācīga soda viņš reiz jau izbēga - 2008. gadā atzīstot vainu divos štata likumdošanas pārkāpumos saistībā ar prostitūciju un izciešot 13 mēnešu sodu, viņš izvairījās no prāvas federālajā tiesā. Epsteinam nācās reģistrēties kā dzimumnoziedzniekam un izmaksāt kompensācijas upuriem. Neskatoties uz to, viņš turpināja grozīties ASV sabiedrības augstajās aprindās.