Cēsīs pretojoties zagļa uzbrukumam, vīrietis savainojas un nonāk slimnīcā

Pagājušajā nedēļas nogalē Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Priekuļu novadā, nenoskaidrota persona, atlaužot loga rāmi, iekļuvusi neapdzīvotā īpašumā un no tā nozagusi četrus akumulatorus.

Savukārt Burtnieku novada Vecates pagastā konstatēts, ka brīvi piekļūstot, no garāžas nozagtas divas leņķa slīpmašīnas un perforators, savukārt Matīšu pagastā no motorlaivas noņemts un nozagts 2500 eiro vērts piekaramais motors, bet Burtnieku pagastā, dārzkopības kooperatīvā no šķūnīša nozagts zāles pļāvējs un sūknis.