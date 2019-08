Lembergs vēl nav saņēmis informāciju par valsts nozīmēto advokātu

Viņš stāstīja, ka 20. augustā nosūtījis tiesai ierakstītu vēstuli, kurā informējis par to, ka 19. augustā ir noslēdzis līgumu ar advokātu Aivo Leimani par juridisko pakalpojumu sniegšanu.

"Visi centieni ir virzīti uz to, lai maniem advokātiem liegtu iespēju teikt aizstāvības runu. To pierāda tas, ka kamēr runā aizstāvji viņi ir pārtraukti 49 reizes, tajā skaitā prokurori, kuriem nav tādu tiesību, ir pārtraukuši 18 reizes," teica Lembergs.

Viņš aprēķinājis, ka trīs stundas no debatēm ir aizņēmis jautājums par to, vai prokurors drīkst pārtraukt advokātu, lai arī likumā tas ir skaidri noteikts, ka to nedrīkst darīt, uzsvēra Lembergs.