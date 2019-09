Trīs latviešu makšķernieku bojāeja Īrijā. Zināmi iespējamie traģēdijas iemesli

Jūras negadījumu izmeklēšanas komisija publicējusi ziņojumu, kurā konstatēts, ka alkohols ir viens no faktoriem trīs makšķernieku nāvē, kuri pagājušajā gadā noslīka Kerrī piekrastē. Komisija arī norādījusi, ka cilvēkiem, kuri izmanto laivas, ir jāatturas no alkohola lietošanas, vēsta "Baltic-Ireland", atsaucoties uz "The Irish Times".