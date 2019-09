Vēl neizskaidroti, noslēpumaini signāli, iespējams, katru sekundi nāk no kosmosa. Kas tos sūta?

FRB izcelsme joprojām nav izskaidrota. Bet ir viens paveids, kas var būt noslēpuma atrisināšanas atslēga. To sauc par FRB 121102.

Tas ir vienīgais zināmais FRB, kas atkārtojas. Astronomi ir novērojuši vairāk nekā 150 zibšņus no FRB 121102. Tā atkārtotie signāli liecina, ka FRB nav no viena sprādziena. Tie drīzāk varētu būt no neparasta objekta, ko sauc par magnetāru.