Jāņa Timmas sieva publisko sirdi plosošas atklāsmes par abu šķiršanās skandālu

Es atdevu visu savu sirdi vīrietim, kuru mīlēju, es vienmēr būšu pateicīga viņam par visu, ko viņš man deva, it īpaši par mūsu burvīgo mazuli. Bet tai pat laikā es gaidu tādu pašu cieņu pret mani. Es atliku malā savas ambīcijas un karjeru mūsu ģimenes dēļ, jo to nebija iespējams apvienot ar mūsu dzīvesveidu, tā kā gandrīz katru gadu vajadzēja mainīt valstis dēla tēva darba dēļ.

Atgādinām, ka Jānis Timma par šķiršanos no sievas paziņoja sociālajos tīklos: "Pirms vairāk nekā pusgada es pašķiros no mana dēla mātes un sāku jaunu dzīvi. Šodien man svarīgākais ir parūpēties par manu mīļo dēlu Kristianu." Tiesa, attiecības ar Sedokovu Timma joprojām nav komentējis.

Pati Sana nu jau izdzēstā ierakstā apstiprināja, ka vīrs viņu krāpis. "No sava vīra tikko uzzināju, ka pirms gada mēs esam pašķīrušies. Tiešām? Es to nezināju, bet zinu to, ka pirms pusgada tu sāki mani krāpt. (..) Vai tā kuce, kurai ir trīs bērni no trim dažādiem vīriešiem ir tā vērta? Un vai zināji, ka neesi viņai vienīgais vīrietis šobrīd?" tā publiski izteikusies Sana Timma.