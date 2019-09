Sodu saņem trīs personas, kas nolaupījušas un mežā ar beisbola nūju situšas kādu vīrieti

No sprieduma izriet, ka 2017. gada augustā četras personas vienojās par naudas pieprasīšanu no kāda vīrieša. Četrotne uzzināja, ka cietušais ar auto dosies pie savas paziņas uz Olaines pagastu. Tuvojoties galamērķim, noziedznieki ar savu auto aizšķērsoja cietušā automašīnai ceļu. Tad četrotne izkāpusi no sava spēkrata un viens no noziedzniekiem ar dūri iesitis pa automašīnas vadītāja logu.