Šovu zvaigzne Jeļena atklāj, kurai ķermeņa daļai ar plastiskajām operācijām ir pārspīlējusi

Kad veicu pirmās injekcijas, organisms gelu uztvēra kā svešķermeni, tādēļ atgrūda to. Tāpēc gaidītais efekts jau pēc pāris nedēļām pazuda. Devos uz injekcijām atkal. Beigās man bija izveidojies pieradums no tām. Gribējās vēl un vēl. Vienā brīdī sapratu – mans organisms gelu vairs neatgrūž... Krievijā piedāvājot injicēt vielu, kas izšķīdina gelu lūpās. Diemžēl Latvijā šādu preparātu nepiedāvā, te to var darīt tikai ķirurģiski. Es tam neesmu gatava, tāpēc pagaidām samierinos ar tādām lūpām, kādas man ir," piebilda šovu zvaigzne.