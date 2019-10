Par "atriebas porno" dēvē erotiska rakstura materiālus, kurus bez upura piekrišanas izplata citi cilvēki, visbiežāk - viņu bijušie partneri. Ruta Kinga (vārds mainīts), portālam "The Guardian" atklājusi, ka viņa joprojām atceras mirkli, kad saņēmusi liktenīgo zvanu - viņa to nodēvējusi par savas "elles sākumu".

"Tas notika pirms četriem gadiem, taču es joprojām atceros to vissīkākajās detaļās. Man zvanīja draudzene, kas brīdināja, ka izplatīts video ar mani. Viņas vīrs strādāja vietējā fabrikā un stāstīja, ka tās darbinieku starpā cirkulē pornogrāfiska rakstura video ar manu piedalīšanos," stāsta sieviete.

Sievietes bijušais partneris porno vietnēs bija augšupielādējis septiņus video. Tad, kad Ruta to esot atklājusi, video ir bijuši jau vairāki desmiti tūkstošu skatījumu. Kinga, kura pašlaik tuvojas piektajam gadu desmitam, atklājusi, ka dzīvo mazpilsētā, kurā visi viens otru pazīst. "Mana dzīve nav tāda, kāda bija pirms tam. Tās ir mocības dvēselei," stāstījusi sieviete.

Lielākā daļa Rietumeiropas valstu valdību diemžēl nav bruņojušās ar atbilstošu likumdošanu, lai pasargātu savus pilsoņus no šī noziegumu tipa. Daudzās valstīs pornogrāfisku materiālu nopludināšana netiek pat uzskatīta par seksuāla rakstura noziegumu, neskatoties uz to, ka nozieguma sekas ir līdzīgas citiem seksuālās vardarbības veidiem.

Piespriestie sodi pārsvarā ir viegli un tiesas lūdz pierādījumus, kas norāda uz to, ka materiāli publicēti ar ļaunprātīgu nolūku. Pornogrāfija, kas iegūta, rediģējot erotisko modeļu attēlus un pievienojot tiem kāda seju , netiek uzskatīti par krimināliem, neskatoties uz to, cik reālistiskus attēlus ir iespējams iegūt.

Lielbritānijā pašlaik ir tikai viena organizācija, kas nodarbojas ar "atriebības porno" upuriem - tajā strādā trīs darbinieki, no kuriem tikai viens strādā pilnā slodzē. Atbalsta tālrunis palīdz zvanītājiem, kuri, visbiežāk, jau ir pašnāvības domu pārmākti. Galvenais darbības virziens - cenšanās ierobežot pornogrāfiskā materiāla izplatību.

Lai arī Lielbritānijā kopš 2015. gada ir dubultojies to gadījumu skaits, kuros par "atriebības porno" ir ziņots policijai, eksperti ir šaubīgi par precīzu statistiku, jo lielākā daļa upuru nemeklē palīdzību. Aptaujas Jaunzēlandē atklājušas, ka ar "atriebības porno" saskārušies pieci procenti pilngadīgo. ASV dati ir vēl biedējošāki - ar šāda veida materiāla izplatību saskārušies pat 13 procenti pilngadīgo. Lielbritānijas palīdzības dienesta pārstāvji atklājuši, ka 70 procentu zvanītāju ir sievietes.

Jurisprudences profesore no Daremas Univesitātes Lielbritānijā Klēra Makglina norādījusi, ka dotais noziedzības veids ir slikti izprasts. Viņa nepiekrīt arī termina "atriebības porno" izmantojumam, skaidrojot, ka tas norāda uz mistisku upura nodarījumu, par ko atriebjas, kā arī ir neiejūtīgs pret upura jūtām, jo esot grūti nosaukt privātu attēlu nopludināšanu par "porno".

"Visvairāk šokē tas, kādu sociālo "plaisu" šis nodarījums rada. Sievietes, kuras cietušas no šāda nodarījuma, var ļoti spēcīgi just nodalījumu starp dzīvi "pirms" un "pēc" šo vizuālo materiālu nopludināšanas," stāsta profesore.

Viņa uzsver, ka "šīs sievietes bieži vien zaudē darbu un attiecības, viņas tiek izolētas no ģimenes un draugiem, kā arī bieži vien pilnībā atsakās no savas virtuālās darbības". Nopludinātais materiāls ir kā ikdienas drauds, kas kuru katru mirkli var atkal ietekmēt viņu dzīvi, turklāt šim draudam nav arī "derīguma termiņa".

Ruta Kinga nopludināto pornogrāfisko materiālu ironiski dēvē par "nebeidzamu prieka avotu". Šie video tikuši radīti laikā, kad sieviete bijusi uz laiku šķīrusies no sava vīra un uzsākusi attiecības ar vardarbīgu vīrieti deviņu mēnešu garumā. Klēras Makglinas pētījumi norāda uz to, ka bieži vien šādi video un foto materiāli tiek uzņemti un izplatīti, lai iebiedētu un kontrolētu. Puse no aptaujātajām sievietēm uzskata, ka tieši tas varētu būt viņu partneru galvenais motīvs.