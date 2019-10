Edgars Pukinsks ievēlēts LFF ģenerālsekretāra amatā

Šajā amatā jau pabijušais Pukinsks sarunā ar LFF norādīja, ka visi centieni atrast kādus zemūdens akmeņus viņa aiziešanai no darba vasarā ir lieki. Toreiz savu aiziešanu no LFF Pukinsks pamatoja ar vēlmi veltīt vairāk laika ģimenei, un uzsvēra, ka tas arī bija patiesais darba pārtraukšanas iemesls, nevis kādi konflikti ar iepriekšējo organizācijas prezidentu Kasparu Gorkšu: "Ģimene bija īstais iemesls, bet paralēli tam bija arī mans nogurums no visa. Šobrīd mana ģimene nav diez ko priecīga par to, ka es atgriežos. Tas, kas šajās pirmajās dienās notiek publiskajā telpā, tas jau ir sitiens pa ģimeni. Taču ģimene mani ļoti atbalsta un saprot, kāda ir mana motivācija pieņemt šo izaicinājumu, kas publiskajā telpā dažiem varbūt šķiet dīvains. Taču viņi saprot, ka vēlos palīdzēt futbolam attīstīties."