Video: "Draugi nenāca, ļoti kluss." Kaimiņiene dalās ar informāciju par Juglas dzīvoklī mirušo vīrieti

Savukārt vienā no telpām bez dzīvības pazīmēm tika atrasts vīrietis. "Tur esot bijusi ventilācijas lūka aizlīmēta, pats esot apenēs un maiciņā sēdējis," stāstīja kaimiņiene.

Kodīgu un nepatīkamu smaku sieviete un citi kaimiņi sajutušu vairākas dienas, pirms vīrietis atrasts miris - tā bijusi jūtama jau kopš nedēļas sākuma. Taču kaimiņi to norakstīja uz dzīvokļos veiktajiem remontdarbiem.

"Četras diennakts bija tā smaka. Cik man teica saimnieki, viņš esot ar avīzēm aizlīmējis ventilāciju. Kaut kāda latviešu valodā zīmīte virtuvē esot bijusi, to paņēma policija," raidījumam klāstīja kaimiņiene. Kas bijis zīmītē, to viņa nemācēja teikt.

Jau vēstīts, ka 22. oktobrī ap plkst. 19 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Brīvības gatvi Rīgā, kur daudzstāvu dzīvojamā mājā bija jūtama kodīga smaka. Glābējiem ierodoties, tika konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem atradās tobrīd nezināmas izcelsmes viela. Glābēji atrasto vielu savāca no dzīvokļa, ievietoja to tvertnēs un nogādāja ārpus ēkas.