"Neļāva pat būdu aizslēgt un gaismu nodzēst." Turpinās ugunsgrēka dzēšana Rīgas Centrāltirgus teritorijā

Dienestā skaidroja, ka ugunsgrēka degšanas platība bijusi 1100 kvadrātmetri. Tāpat no tirgus teritorijas evakuēti apmēram 2000 cilvēku.

VUGD arī atzīmēja, ka, ņemot vērā plaši iesaistītos VUGD resursus šī ugunsgrēka dzēšanas darbos no dažādām ugunsdzēsības daļām Rīgā un to, ka tas apgrūtināja spēju reaģēt uz citiem izsaukumiem, VUDG pārdislocēja uz Rīgu vairākas ugunsdzēsības automašīnas ar glābējiem no Jūrmalas un Saulkrastiem.