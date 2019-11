Aizvadītajā nedēļas nogalē jaukto cīņas mākslu (MMA) cīkstonis Džordžs Masvidāls kļuva par UFC "Sliktā puiša" jostas īpašnieku . Šobrīd cīkstonis ir savā slavas virsotnē, bet līdz tai mērotais ceļš ir bijis šķēršļiem bagāts, vēsta "The Sun".

Masvidāla tēvs uz paštaisīta plosta aizbēg no Kubas

Džordžs Masvidāls seniors kopā ar diviem vīriešiem, kurus viņš tikpat kā nepazina, aizbēga no Kubas, kad viņam bija 14 gadi. Līdz tam pusaudzis piestrādāja par nirēju un makšķernieku, lai ģimenei palīdzētu ar papildus ienākumiem.

Masvidāls seniors saprata, ka ir jādodas prom pēc tam, kad 1959. gadā valsts iekārta nomainījās uz komunismu. Masvidāls vecākais no traktoru riepām izveidoja plostu un devās uz Floridu.

Par šo atgadījumu vairāk reiz pastāstījis pats Masvidāls jaunākais. "Mans tēvs kopā ar diviem vīriešiem jūrā atradās trīs dienas, kad viņiem beidzās dzeramais ūdens. Uz viņu plosta nolaidās putns un mans tēvs bija gatavs to nobeigt, bet vīrieši teica, ka šāda parādība esot uz labu veiksmi. Kad putns atlidoja vēlreiz, tēvs bez vilcināšanās viņam norāva galvu un dzēra asinis."

Masvidāla tēvs no cīkstoņa dzīves pazuda jau pašā tās sākumā. Kad Džordžs jaunākais vēl nebija dzimis, viņa tēvs tika arestēts par slepkavību, bet pēc četriem gadiem Masvidāls vecākais saņēma 18 gadu cietumsodu par narkotiku izplatīšanu.

FOTO: Ekrānšāviņš no YouTube video

"Dzīvojām pie vecvecākiem, pie tantes. Gulējam, kur nu varējām. Atceros, ka mana mamma modās četros no rīta, lai ietu uz pirmo no diviem darbiem, kuros viņa strādāja. Mamma darīja visu, lai mani pabarotu, bet vienmēr jutos kā nabadzīgākais bērns rajonā. Tas man deva papildus motivāciju," atcerējās Masvidāls jaunākais.

Kad cīkstonis vēl bija pusaudzis, viņš ļoti bieži iesaistījās kautiņos, līdz ar to, viņš iestājās "El Tigre" karatē skolā. Masvidāls pavisam ātri kļuva par labāko "El Tigre" audzēkni. Jaunā cīkstoņa treneris un bijušais kikboksa čempions Ēriks Kastaņjos uzreiz puisī saskatīja talantu, uzsverot, ka cīkstoni par labu padara nevis viņa prasmes, bet gan sirds un vēlme cīnīties.

Masvidāls mācijās Maiami "Sunset Senior" vidusskolā, bet mācības jaunajam puisim pilnībā nebija prioritāte. Bieži vien gadījās situācijas, kad Masvidāls iesaistījās konfliktos, to pat negribot. Cīkstonis atminējies kā viņam pirmo reizi uzbruka ar nazi.

"Atceros pirmo reizi, kad man "parādīja nazi". Ar draugu devāmies mājās no skolas un viņš pasveicināja kādu savu paziņu. Arī es nokāpu no riteņa, lai ietu sasveicināties, bet mana drauga paziņa pēkšņi mani sagrāba un izvilka nazi. Es pārbijos un bēgu."

Masvidāls tika iekļauts arī skolas restlinga komandā, bet viņš nevienā turnīrā nepiedalījās savu slikto atzīmju dēļ. Jaunais cīkstonis tika izmests no komandas, bet restlinga treniņu pārtraukšana neuzlaboja viņa sekmes, jo jaunietis aizvien vairāk laika pievērsa prasmju pilnveidošanai MMA.

Cīkstonis atzīst, ka izkrišana no skolas restlinga komandas ir viens no atgadījumiem, ko viņš savā dzīvē nožēlo visvairāk. Amerikānis turpināja treniņus MMA un pavisam drīz sākās ielu kautiņi.

"Masvidāls ir puisis, kurš par visu sasniegto ir cīnījies šī vārda vistiešākajā nozīmē. Viņš ir nācis no ģimenes, kurai nebija daudz naudas. Arī tad, kad tu sāc savu karjeru MMA, tev nemaksā daudz, it sevišķi toreiz. Ja gribi būt labs cīņu sportā, tev nav laika, lai strādātu 40 stundas nedēļā," sarunā ar "The Sun" minēja Brauns.