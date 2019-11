"Tur viņus laikam samala, kur gāžas ūdens lejup." Aculieciniece par Valkas pusē noslīkušajiem laivotājiem

Vienu no bojāgājušajiem jau pirms VUGD darbinieku ierašanās krastā izcēluši vietējie iedzīvotāji, bet pārmeklējot upi, glābēji atraduši arī otru noslīkušo.

Kāds aptuveni 30 gadus vecs vīrietis braucienā pa Vijas upi bija uzaicinājis līdzi 16 gadus vecu pusaudzi, un abi laivotāji devās makšķerēt. Par spīti ūdens drošajām vestēm, kas abiem bija mugurā, hidroelektrostacijas slūžu radītā straume izrādījusies pārāk spēcīga, lai cilvēki varētu noturēties virs ūdens. Vienā no upes platākajām vietām izbūvēta neliela hidroelektrostacija, kas atrodas netālu no pensionāres Vijas viensētas.

"Laikam braukuši makšķerēt. Un tur ļoti liela straume – pirms elektrostacijas. Laikam ierāva pa to straumi…un pāri tur, kur gāžas ūdens lejā, tur viņus laikam samala," raidījumam stāsta aculieciniece Vija.

Vīrietis un nepilngadīgais līdzbraucējs tikuši parauti zem ūdens. Pie Vijas tieši tajā brīdī ciemojies kāds kaimiņš, kurš negadījumu redzēja. Vīrietis nekavējoties sazvanījis ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, un pēc tam metās palīdzēt nelaimē nonākušajiem. Vija apgalvo, ka viņas kaimiņam izdevās no ūdens izvilkt vecāko no laivotājiem. Jaunais vīrietis centās mirušo atdzīvināt, veicot sirds masāžu, taču, bija par vēlu. Tikmēr 16 gadu veco puisi bija aiznesusi straume, un viņš bija pazudis no redzesloka.