Visā Latvijā, izņemot Rīgā, darba ir vairāk nekā darbinieku

Pēc NVA septembra beigu datiem, 53,3% jeb 28 033 bezdarbnieku darba meklējumos ir līdz pusgadam, 11 899 no sešiem mēnešiem līdz gadam, 6595 no gada līdz trim gadiem, bet 6068 bez darba ir trīs gadus vai vairāk. Kopumā 47% bezdarbnieku ir darba meklējumos ilgāk par sešiem mēnešiem.

Lielākā daļa bezdarbnieku ir vecāki par 55 gadiem, šajā vecuma grupā ir 14 501 jeb 27,6% no darba meklētājiem. Vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem šobrīd ir 12 414 bezdarbnieku, kas ir otrais augstākais rādītājs pēc vecuma.

Savukārt trešais augstākais rādītājs, proti, 22% jeb 11 621 bezdarbnieks ir vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Vismazākais bezdarbnieku skaits ir tieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, šajā vecumā ir 3131 bezdarbnieku.

Līdz ar grozījumiem veiktas izmaiņas arī bezdarbnieka pabalsta apmērā, samazinot izmaksājamo bezdarbnieka pabalsta proporciju par trešo mēnesi no pilna apmēra uz 75%, par piekto un sesto mēnesi no 75% uz 50% un par septīto un astoto mēnesi no 50% uz 45% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.