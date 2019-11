Policija aizturējusi grupu, kas veikusi zādzību sēriju no dzīvokļiem Rīgā

Pēdējo divu mēnešu laikā Āgenskalnā, Imantā, Iļģuciemā un Ķengaragā, bija palielinājies zādzību skaits no dzīvokļiem. Nezināmas personas, ar instrumentiem atspiežot vai izlaužot aizvērtus pirmo un otro stāvu dzīvokļu logus un balkonu durvis, bija iznesuši vērtīgas mantas.

12. novembrī, izmantojot VP rīcībā esošo informāciju, uzreiz pēc zādzības mēģinājuma no dzīvokļa Āgenskalnā, tika aizturēts viens no noziedzīgās grupas dalībniekiem. Persona bija uzrāpusies uz otrā stāva dzīvokļa balkona un mēģināja atspiest balkona durvis, taču viņam tas neizdevās.

Kad vīrietis nolēca no balkona, lejā jau gaidīja VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes likumsargi, kuri viņu aizturēja. Rokās zaglim bija cimdi un līdzi divi skrūvgrieži, ar ko, visticamāk, viņš mēģinājis attaisīt durvis.

VP aicina cietušos vērsties policijā, zvanot pa tālruņa numuru 67086917, 26811122 vai 110, vai arī rakstot e-pastu uz ovb@riga.vp.gov.lv. Tāpat iedzīvotāji, kuri nav vērsušies policijā un rakstījuši iesniegumu par zādzībām vai to mēģinājumiem no mājokļiem, ir aicināti to izdarīt!