Ārsta palīdzība kā iešana pret dieva gribu

Sievietes 25 gadus vecais vīrs Renārs, 51 gadus vecais tēvs Valdis un 40 gadus vecā reliģiskās draudzes garīgā līdera, par "svēto garu" sauktā Jāņa Dāvida , sieva Solvita Dāvida nolēmuši dzemdības pieņemt paši, neraugoties uz to, ka nevienam no iesaistītajiem nav medicīniskas izglītības.

Neļāva būt draudzē, jo ir tetovējumi

Andris stāsta, ka viņu saistījušas attiecības ne tikai ar nelaiķi, bet arī ar vienu no apsūdzētajiem - sievietes tēvu. Viņš agrāk ir vēlējies iesaistīties draudzes dzīvē, taču saskāries ar virkni ierobežojumu no draudzes locekļu puses. Tostarp - vīrietim esot likts atbrīvoties no tetovējumiem, kas klāj ievērojamu daļu viņa ķermeņa.

"Senāk arī braucu uz draudzes dievkalpojumiem. Neko sliktu tajā laikā nevarēju pateikt. Vienkārši cilvēki iet uz baznīcu, brauc uz draudzi, aprunā Bībeles lietas, to, kas saistīts ar garīgām lietām. Kad sāku braukāt, man neviens neko neteica par tetovējumiem, taču pēc tam man sāka domas virzīt uz to, ka man vajadzētu noņemt tetovējumus.

"Ārpasaules cilvēki neatbilst"

"Kad viņa aizmuka no mājām, mēs ar Mariju bijām pakaļ viņas mantām. Viņa vairs nevarēja izturēt draudzē. Viņa nolēma aiziet no mājām. Tas lēmums, ja cilvēkam visu laiku zvana, nemitīgi raksta dienām un naktīm, kā psiholoģiskais terors, cilvēkam visu laiku smadzenes skalo, skalo, nevar vairs izturēt, aizgāja atpakaļ," stāsta Andris.

"Ar cilvēku nekas nesaista, bet vienkārši saliek kopā. Tajā laikā, kad viņu salika kopā ar vienu puisi, tajā laikā viņi abi aizmuka no turienes. Es īsti neatceros par vecākiem, vai tie aizgāja pirms vai pēc tam. Arī Marijas vecāki un brālis, māsa aizgājuši no draudzes," atklāja Andris.

Aizstāvji tāpat tiesā vaicāja, vai Andrim pašam ir zināms par tiesā skatītajiem diviem nāves gadījumiem. "Nē, tieši konkrēti, bet, cik man stāstīja Marija, to arī atstāstīju, tas cilvēks, kurš bija tajā laikā draudzē, viņš to zina," atklāja puisis.

Tie, kuriem izdevies aiziet

Šāds "stingrais režīms" nav bijis vienmēr – vēl pirms pāris gadiem draudzes locekļi tikušies kopīgās sanāksmēs, taču ārpus tām viņiem bijis darbs un citas nodarbes. Izmaiņas esot pienākušas 2015. gada rudenī, kad draudzes vadību pārņēmis "pravietis" Jānis Dāvids. Kopš viņa stāšanās reliģiskā līdera lomā, draudzes locekļi pēdējos pāris gadus nedrīkstot strādāt - viņi visu savu laiku pavada draudzē, taču iztiek no līdzekļiem, kas iegūti no viņu īpašumu pārdošanas. "Garīgais līderis" tāpat kontrolējot arī to, kā draudzes locekļi precas savā starpā. Bijušie draudzes locekļi tāpat atklāj, ka organizācijā šīs nav bijušas pirmās mājdzemdības, tiesa, nav informācijas par to, vai tajās piedalījušies kādi medicīnas darbinieki.