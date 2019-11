Porziņģis: "Clippers" parādīja, ka mums vēl ir jāmācās

""Clippers" ir titula pretendente un tā šosezon centīsies uzvarēt čempionātā. Viņi bija gatavi un spēlēja tā, it kā tas būtu izslēgšanas turnīrs. Mēs šodien pamatīgi "norāvāmies"," sarunā ar Ziemeļamerikas žurnālistiem atzina Porziņģis.

Tāpat liepājnieks uzteica pretinieku agresīvo spēli, kādu "Clippers" basketbolisti demonstrējuši jau no pirmajām minūtēm.

"Viņi parādīja, ka mums jāmācās, kā un cik intensīvi aizvadīt šādas spēles," teica latviešu basketbolists. "Tikām apspēlēti, bet mums no tā jāmācās un jāgatavojas nākamajam mačam."

Porziņģis šajā duelī laukumā pavadīja 30 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā iemeta vienu no pieciem divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un četrus no astoņiem soda metieniem.