Rīgas centrā uz jumta stāvošais vīrietis pēc teju divām stundām iekāpj atpakaļ ēkā

Rīgas centrā ir atjaunota uz laiku slēgtā satiksme Marijas ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Merķeļa ielai, novēroja portāls "Apollo".

Vīrietis, kā izskatās no lejas, turējās ar rokām pie jumta loga un ar kājām bija atspēries pret jumta malu. Vīrietis ar kādu runājās pa jumta logu, aktīvi žestikulējot.

Video no notikuma vietas

Biedrība "Skalbes" krīzes, psiholoģiskā un emocionālā atbalsta tālrunis- 67222922 (Lattelecom), 27722292 (Bite). Darba laiks: 00-24

Krīzes tālruņa speciālisti ir speciāli apmācīti un gatavi uzklausīt un atbalstīt ikvienu zvanītāju. Šādās sarunās krīzes telefona darbinieki nodrošina atbalstu uzklausot un nepieciešamības gadījumā sniedz informāciju par to kur var vērsties pēc palīdzības. Krīzes telefona konsultanti nemēģina atrisināt visas klienta problēmas, bet mēģina kopīgi ar klientu noteikt to problēmu, kuru šobrīd ir iespējams risināt. Savas problēmas pārrunāšana palīdz cilvēkam paskatīties uz savu grūtību no malas, palīdz sakārtot domas un normalizēt emocionālās reakcijas.