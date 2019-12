NBS īpašā kampaņā aicina sievietes dienēt armijā

Žilde dalījās savā pieredzē, ka nekad mūžā nav saskārusies ar diskriminējoša rakstura attieksmi, viss esot atkarīgs no tā, kā cilvēks pats uz to reaģē.

"Tīri emocionāli kaut kādā brīdī pieņemt ieroci, apzinoties to spēku, letālo spēku. Bet nu, ar sevi strādājot un domājot par to, ka tā ir obligāta lieta, kura karavīram ir nepieciešama, to var apgūt tur pat mācībās – darām visu kopā. Man nav bijušas dziļas pārdomas par to, ka es kaut ko nevaru izdarīt tikai tāpēc, ka esmu sieviete," raidījumam stāstīja Žilde.