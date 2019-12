"TTT Rīga" savā laukumā atzīst Šteinbergas pārstāvētās komandas pārākumu

Venēcijas klubs ar precīzu Šteinbergas divpunktu metienu izvirzījās vadībā, un "TTT Rīga" vairākkārt pirmajā ceturtdaļā pretinieces panāca, taču vadībā izvirzīties nespēja. Viešņas uzsvaru lika uz spiešanos zem groza un divpunktu metieniem. Kad otrās ceturtdaļas sākumā Eliza Pena pievienoja arī precīzu trīspunktnieku, viešņas panāca 29:19 pārsvaru. 14.minūtē ar diviem precīziem soda metieniem savu punktu rēķinu Eirolīgā atklāja arī no rezervistu soliņa spēlē ienākusī Kitija Laksa. Hafai un Dramē pievienojot pa diviem punktiem, izdevās panākt 25:29. Viešņas atkal tika līdz 12 punktu pārsvaram, taču puslaika rezultāts pēc Vanesas Jasas neprecīza trīspunktnieka vienlaicīgi ar sirēnu tika fiksēts 35:43.

Rīdzinieces pārāk paļāvās uz tālmetieniem, kas nekrita, realizējot tikai piecus no 25 metieniem jeb 20 procentus metienu.

Rīdzinieces pirms divām nedēļām mājās sensacionāli ar 89:81 pārspēja vienu no pasaules labākajām komandām Jekaterinburgas UGMK, bet nākamajā kārtā viesos ar 61:69 atzina Orenburgas "Nadežda" pārākumu.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.