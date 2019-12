Sieviete, kura apprecēja pati sevi, atklāti par "kopdzīvi" ar sevi

Man bija 15 līgavas māsas, kuras bija ģērbtas krāsainās kleitās, un mēs visas maršējām pa ieliņām, dejojot pie Kendrika Lamāra dziesmas "I Love Myself".

Vai tu kādreiz šķirsies no sevis?

Grūti tā teikt, jo narcisi pārsvarā ir ļoti sevis tendēti un viņiem rūp, ko par viņiem domā, viņi ir ļoti skaudīgi. Sevis mīlēšana ir kaut kas pretējs tam. Sevis mīlēšana nozīmē, ka tu esi sevi pieņēmis, līdz ar to tev ir vairāk mīlestības un dāsnuma, ko sniegt citiem.

Varbūt vienīgā narcistiskā izpausme bija svinību rīkošana, jo es gribēju to nosvinēt ar savu ģimeni un draugiem, bet galu galā precību mērķis nebija narcistisks.

Es saprotu, ka viss, kas ir mazliet atšķirīgs no ierastā, liek cilvēkiem brīnīties un attiekties negatīvi. Vislabākais veids, kā es pret to varu cīnīties, ir jokot un smaidīt par to, cerot, ka tas ieviesīs pārmaiņas.