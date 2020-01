Trīs beļģu ārstus tiesās par palīdzēšanu 38 gadus vecai sievietei aiziet no dzīves

Otrdien, 14. janvārī, Beļģijā tiesas priekšā stājušies trīs ārsti, kuri palīdzējuši kādai sievietei aiziet no dzīves. Šī ir pirmā ar eitanāziju saistītā tiesas prāva valsts vēsturē. Mediķi, kuru vārdi netiek atklāti, apsūdzēti par nelikumīgu 38 gadus vecās sievietes eitanāziju, neskatoties uz to, ka viņa nav atbildusi likumdošanā paredzētajiem standartiem, vēsta portāls "The Guardian".