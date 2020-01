Kā rīdzinieki vērtē eksperimentu ik mēnesi centrā kādu ielu slēgt autotransportam?

"Kantar" veiktā aptauja liecina, ka puse (53%) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem atbildējuši, ka pozitīvi vērtē ideju kādu no Rīgas centra ielām vai daļu no tās uz vienu dienu mēnesī pārveidot par gājēju ielu.