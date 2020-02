Remontdarbu laikā pārcels reģionālo autobusu galapunktu "Rīga (Elizabetes iela)"

"Linstow" mērķis, veicot krustojuma pārbūvi, ir uzlabot transporta plūsmas drošību un palielināt komforta līmeni visiem satiksmes dalībniekiem, tostarp it īpaši gājējiem un velosipēdistiem vienā no Rīgas noslogotākajiem ielu savienojumiem. Tādējādi tiks stimulēta arī Elizabetes ielas izmantošana gājēju kustībai, samazinot slodzi uz esošajām gājēju pārejām starp Merķeļa ielu un Stacijas laukumu. Savukārt autotransporta lietotāji iegūst saprotamāku un drošāku krustojuma risinājumu, jo īpaši attiecībā uz Satekles ielas šķērsošanu no Elizabetes ielas puses vai kreisā pagrieziena veikšanu uz Elizabetes ielu, braucot no Dzirnavu ielas puses.