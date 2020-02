Gobzems sola dibināt jaunu partiju

Gobzems prognozēja, ka partijas dibināšanas kongress notiks ne vēlāk kā gada ietvaros no šīs dienas.

Politiķis arī ieskicēja dažus topošās partijas mērķus, tostarp, viņš vēlas piedāvāt pāriet uz tautas vēlētu prezidentu, kā arī piedāvāt pāriet uz jauktu, ja ne mažoritāru vēlēšanu sistēmu. Viņš vēlētos, lai par deputātiem var kļūt arī cilvēki bez politiskās piederības kādai partijai, turklāt, lai viņus arī varētu atsaukt no amata.

Kā vēstīts, Gobzems no partijas "KPV LV" tika izslēgts pērn februārī. Vēlāk partijas biedri viņu izslēdza arī no Saeimas frakcijas, līdz ar to viņš patlaban parlamentā strādā kā neatkarīgais deputāts.